Пригожин отреагировал на смертельное ДТП с участием Ефремова: «Почему у него до сих пор права не забрали»

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13 июня 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: Иосиф Пригожин, Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «пьяное» ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек. Известно, что в крови артиста нашли запрещенные вещества и алкоголь.

«… закон должен быть один для всех, вне зависимости от того, какую должность ты занимаешь и что ты делаешь. Я считаю, что штрафы должны быть миллионные. Почему, кстати, у него до сих пор права не забрали? Он не первый раз, как выясняется, пьяный. Это вопрос к представителям ГАИ, которые позволяют себе брать деньги», - высказал он.

Пригожин отметил, что либералы будут до последнего поддерживать Ефремова, но если бы это произошло с «доверенными лицами президента, то разорвали бы просто в клочья».

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