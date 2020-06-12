Никита Джигурда оправдывает Михаила Ефремова: «ему могли подсыпать»

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12 июня 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Никита Джигурда, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актеру Михаилу Ефремову могли подсыпать наркотики в баре. Этим может объясняться его невменяемое состояние, повлекшее ДТП. Такое мнение высказал актер и режиссёр Никита Джигурда.

"Тем паче, что записи с камер наблюдения в баре, где выпивал смелый, не боящийся остро смеяться над Кремлём Ефремов, оказались вытерты", - написал Джигурда в соцсети. "Короче, кто бы, чтобы не говорил, я останусь общественным адвокатом великолепного артиста, которого, увы, постигла трагедия!", - отметил он. По мнению Джигурды, российские власти нанесли огромный и материальный, и психологический ущерб гражданам страны, заточив их под домашний арест из-за распространения COVID-19.

Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт в автобиографической книге "Опережая некролог" рассказал об Олеге Ефремове, имевшем в молодые годы пристрастие к алкоголю.