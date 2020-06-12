Актриса Шэрон Стоун рассказала, как чудом выжила после удара молнии

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12 июня 2020, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]

Шэрон Стоун, Cover Images/Keystone Press Agency

Известная американская актриса Шэрон Стоун рассказала, как однажды в нее попала молния. По словам 62-летней знаменитости, в тот день она находилась у себя дома и занималась бытовыми делами.

В доме был собственный колодец. Шэрон наполняла утюг водой и держала на кране одну руку. В этот момент в колодец ударила молния, а воду осветила яркая вспышка. Актрису ударило разрядом с такой силой, что она отлетела от колодца через всю кухню, передает kp.ru. Стоун ударилась о холодильник и потеряла сознание. К счастью, тогда дома была ее мать, которая посадила дочь в машину и отвезла в больницу.

По словам Шэрон электрокардиограмма показала, что ее тело наэлектризовано. После этого инцидента Стоун полторы недели находилась под присмотров врачей и ежедневно в течение 10 суток делала ЭКГ.

Актриса не уточнила, когда именно случилось это происшествие.