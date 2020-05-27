В Красноярске приземлился грузовой самолет, в который ударила молния

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27 мая 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

молния, pixabay.com

Грузовой самолет вечером в минувший вторник, 26 мая, совершил посадку в аэропорту Красноярска после того, как в него ударила молния. Об этом сообщили в среду днем сотрудники авиагавани города.

Уточняется, что посадка прошла успешно. В настоящий момент борт ждет техобслуживания. На место вылетели специалисты, у которых при себе запчасти.

Напомним, накануне вечером и ночью в центре, на западе и на юге Красноярского края были зафиксированы грозы и сильный ветер. В Красноярке оказались затоплены участки некоторых улиц. 10 тысяч человек из-за непогоды временно остались без электроэнергии.