Марина Есипенко рассказала как отпустила Никиту Джигурду в Киев, откуда он вернулся с обручальным кольцом на пальце

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11 июня 2020, 11:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Обручальные кольца. Фото: pixabay.com

Недавно актриса Марина Есипенко рассказала о своем романе с актером Никитой Джигурдой. Известно, что пара была вместе на протяжении 11 лет.

Есипенко призналась: она сразу влюбилась в мужчину. Женщина отметила: несмотря на то, что сейчас Джигурда рассказывает много неправды о бывшей возлюбленной, они были счастливы какое-то время.

«Раньше он был более нормальным. Конечно, он всегда оставался эпатажным. Никита считал себя самым значимым в этом мире. Я в те годы были строптивой девочкой. Джигурда примерно на четыре года старше меня, и я его слушала», - добавила артистка.

Марина также вспомнила, как однажды Никита уехал в Киев, а вернулся оттуда уже женатым человеком с обручальным кольцом на пальце. На вопросы женщины звезда отвечал: «Ну ты же меня не удержала».

«Мне было очень больно. Я звонила маме и просила забрать меня из Москвы», — заметила Марина Есипенко.

По словам актрисы, они в итоге тогда не порвали свои отношения с Никитой.

«Он убедил меня, что мне надо потерпеть. Сказал, что уйдет от своей супруги, когда она родит. Это потом я поняла, что заблуждалась. Зачем-то ждала и верила ему сердцу вопреки», — заявила она.

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