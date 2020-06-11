Юлия Михалкова призналась, что мечтает о детях

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11 июня 2020, 10:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Юлия Михалкова. Фото из соцсетей

Юлия Михалкова живет активной творческой жизнью. Но, как и многие женщины, артистка мечтает о спокойном семейном счастье.

«Мне кажется, любая женщина мечтает и о семье, и о детях. Даже когда она уверяет вас в обратном, прикрываясь карьерой или какими-то убеждениями, все равно в глубине души она нет-нет да задумывается: «Эх, как прекрасно было бы, если бы рядом бегал сын или дочка», - делится Михалкова.

Однако Юлия не хочет создавать семью для галочки, под натиском общественного мнения, которое периодически тебя торопит.

«Семья для меня — это великое дело, это любовь, взаимоуважение, ответственность. Семья — это навсегда. Поэтому лучше позже, но лучше, чем раньше и «лишь бы как», - заключила звезда.

Ранее сообщалось: Анна Хилькевич рассказала о том, что хочет сменить имя младшей дочери.