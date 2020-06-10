Анна Хилькевич рассказала о смене имени младшей дочери

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10 июня 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Хилькевич. Фото из соцсетей

Анна Хилькевич рассказала о том, что хочет сменить имя младшей дочери. Теперь артистка ждет, когда заработают загсы.

Актриса отметила: ее наследница чаще всего отвечает «Аня» на вопрос «Как тебя зовут?».

«Когда я была беременна ей, несколько человек советовали назвать малышку именем «МариАнна». Но мы не послушали, потому что было бы не очень удобно кричать из комнаты: «Арианна и МариАнна, а налейте-ка мне чайку!» Поэтому мы решили, что Мария - отлично подходящее имя. Но, у владелицы имени другое мнение. Поэтому, нам пришла странная мысль - все же добавить к ее имени приставку Анна», - поделилась актриса.

Фолловеры разделились на два лагеря – одни поддержали молодую маму в ее решение, другие же подсчитали бредом менять имя ребенку.

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