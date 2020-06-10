Анна Хилькевич рассказала о смене имени младшей дочери

Анна Хилькевич рассказала о том, что хочет сменить имя младшей дочери. Теперь артистка ждет, когда заработают загсы.
Актриса отметила: ее наследница чаще всего отвечает «Аня» на вопрос «Как тебя зовут?».
«Когда я была беременна ей, несколько человек советовали назвать малышку именем «МариАнна». Но мы не послушали, потому что было бы не очень удобно кричать из комнаты: «Арианна и МариАнна, а налейте-ка мне чайку!» Поэтому мы решили, что Мария - отлично подходящее имя. Но, у владелицы имени другое мнение. Поэтому, нам пришла странная мысль - все же добавить к ее имени приставку Анна», - поделилась актриса.
Фолловеры разделились на два лагеря – одни поддержали молодую маму в ее решение, другие же подсчитали бредом менять имя ребенку.
Ранее сообщалось: экс-солистка "Блестящих" показала своих родителей и подросших детей.
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Наши покатушки???? так интересно, наша Машенька, когда спрашиваешь как ее зовут, чаще всего отвечает «Аня»???? а когда я была беременна ей, несколько(!!!) человек советовали назвать малышку именем «МариАнна»))) но мы не послушали, потому что было бы не очень удобно кричать из комнаты: «Арианна и МариАнна, а налейте-ка мне чайку!»???????? поэтому мы решили, что Мария- отлично подходящее имя) но у владелицы имени другое мнение... и поэтому нам пришла странная мысль- все же добавить к ее имени приставку «Анна». Только вначале) чтобы получилось Анна-Мария✨☺️ она все равно останется Марией, но опций будет поболее))) так что осталось дождаться, когда можно будет спокойно посещать ЗАГСы, чтобы добавить 4 буквы в свидетельство о рождении))???????????? вот какие идеи???? посещают меня на домашке;)