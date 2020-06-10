Экс-солистка

Отец певицы Ксении Новиковой на днях отмечал день рождения. По этому праздничному поводу артистка опубликовала в своем Instagram семейный снимок.
На снимке Ксения позирует в окружении самых близких людей – подросших сыновей и родителей. В подписи к фото артистка обратилась к своему папе Андрею Николаевичу.
«С днем рождения, папуля!!!» – написала Новикова.
Фолловеры звезды не остались в стороне и присоединились к поздравлениям, отметив, что у исполнительницы прекрасная семья. Подписчики пожелали отцу экс-солистки «Блестящих» крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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