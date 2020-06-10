Экс-солистка

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

10 июня 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Новикова. фото из соцсетей

Отец певицы Ксении Новиковой на днях отмечал день рождения. По этому праздничному поводу артистка опубликовала в своем Instagram семейный снимок.

На снимке Ксения позирует в окружении самых близких людей – подросших сыновей и родителей. В подписи к фото артистка обратилась к своему папе Андрею Николаевичу.

«С днем рождения, папуля!!!» – написала Новикова.

Фолловеры звезды не остались в стороне и присоединились к поздравлениям, отметив, что у исполнительницы прекрасная семья. Подписчики пожелали отцу экс-солистки «Блестящих» крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Ранее сообщалось: бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась, почему решила покинуть коллектив.