Михалкова рассказала, почему оставила «Уральские пельмени» в прошлом

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9 июня 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: PeopleTalk

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Бывшая участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова призналась, почему решила покинуть коллектив. Актриса отметила, что работать в команде ей было интересно.

Михалкова заявила, что покинула шоу, поскольку в первую очередь ее интересовал не финансовый вопрос, а возможность творчества внутри коллектива. «В "Пельменях" было классно, но хотелось профессионального роста», - рассказала она. Девушка добавила, что ей захотелось самостоятельно решать «амбициозные творческие задачи» и добиваться новых высот в творчестве.

Ранее Юлия Михалкова высказала свое мнение относительно причин насилия в семье.