Садальский считает, что Ефремов не станет избегать наказания

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10 июня 2020, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Станислав Садальский. Фото: соцсети

Станислав Садальский раскритиковал тех, кто после ДТП в центре Москвы буквально набросились на Михаила Ефремова с обвинениями. По словам актера, людям интересны чужие несчастья и страдания.

Садальский подчеркнул, что не станет ни защищать, ни обвинять Ефремова. Он рассказал, что понимает семью погибшего Сергея Захарова, поскольку его брат также погиб по вине нетрезвого водителя.

«Пугает другое. Как за последние годы изменились зрители. Откуда столько желчи? Они превратились в стервятников, жаждущих, чтобы в их пасть каждый день лили это адово пламя беды», - высказался Садальский.

Актер добавил, что не считает, будто Ефремов будет пытаться откупиться от наказания, поскольку он честный человек.