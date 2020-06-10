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Представители Ефремова до сих пор не связались с семьей погибшего водителя

, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Представители Ефремова до сих пор не связались с семьей погибшего водителя
Фемида. Фото: pixabay.com

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, рассказал, что представитель актера до сих пор не связались с родными мужчины и не предложили им компенсацию.

«Никто не связывался с семьей», - заявил адвокат Александр Добровинский. Он добавил, что в настоящее время рано заводить разговор о гражданском иске и возмещении вреда, однако существует большая вероятность, что он будет подан.

Отмечается, что адвокат помогает отстаивать интересы семьи Захарова на безвозмездной основе. «Это было мое условие», - подчеркнул он.

Похороны Сергея Захарова пройдут в Рязани в четверг, 11 июня.

АБ

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