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Прокуратура сообщила, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

, 19:27 [ «Аргументы Недели» ]

Прокуратура сообщила, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
джип, фото: pexels.com

В прокуратуре города Москвы сообщили, что актеру Михаилу Ефремову по факту аварии предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Ефремову грозит лишение до 12 лет заключения.

Уголовное дело, возбужденное в отношении известного актера из-за пьяного ДТП, находится на особом контроле в прокуратуре Москвы. Ранее сообщалось, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП.

Источник РБК узнал также ранее, что при проведении экспертизы в анализах Ефремова обнаружены следы каннабиноидов и кокаина. Источник «РИА Новости» утверждал, что следы наркотиков были остаточными, то есть актер «их употреблял когда-то ранее».

Прокурор Москвы Денис Попов потребовал от столичного управления МВД передать дело о ДТП с участием Ефремова в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

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