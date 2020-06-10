Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову

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10 июня 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Разин. Фото: соцсети

Андрей Разин отреагировал на случившееся в центре Москвы смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Продюсер рассказал о своем отношении к артисту.

Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов. «Ефремов вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих. Я вообще не сторонник алкоголя и наркотиков. Наркотики для меня — это самое страшное явление», - признался продюсер.

Он отметил, что часто представителям шоу-бизнеса многое прощается из-за их статуса. Разин заявил, что считает необходимым привлекать к ответственности всех нарушителей.