Панин признался, что и сам в пьяном виде попадал в аварию на Смоленской площади

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10 июня 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Алексей Панин. Фото: соцсети

Алексей Панин признался, что и сам не раз попадал в «пьяные» ДТП, одно из которых произошло недалеко от места аварии с Михаилом Ефремовым. Актер рассказал, что единственным наказанием для него стала разбитая машина.

Артист вспомнил, как однажды в нетрезвом состоянии взял машину подруги и «лоб в лоб влетел в человека» на Смоленской площади. По словам Панина, это произошло чуть дальше, чем ДТП с Ефремовым, «машина была всмятку».

Актер не стал уточнять, когда конкретно была авария. «Мне повезло, что во всех моих авариях, в которые я по пьянке попадал, меня проносило. Сейчас у меня отобрана машина», - подытожил Панин.