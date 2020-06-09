Панин готов пойти в тюрьму за Ефремовым из-за любви к актеру

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9 июня 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА "Общественная служба новостей"

фото: Алексей Панин , Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российский актёр Алексей Панин прокомментировал ситуацию со смертельной аварией, организатором которой стал Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов. «Я плачу. Он один из немногих артистов, которых я очень сильно люблю», - заявил он.

Алексей Панин отметил, что для него Михаил Ефремов «гений». Кроме того, он признался, что не знает, как произошла авария, но в любом случае будет на стороне актера. При этом Панин выразил сочувствие родственникам погибшего.

«Если человек погиб по вине Ефремова, это страшно. Но нельзя такого человека сажать в тюрьму. Если Михаила Ефремова посадят – я пойду с ним», - высказал он. По его словам, ни для кого не было секретом, что Ефремов выпивает.

Ранее Татьяна Васильева резко прокомментировала слова актера Алексея Панина о том, что ушедший из жизни 4 июня Михаил Кокшенов был «бездарным режиссером» и «деревянным» актером.