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Винокур высказался о смерти Трушкина

, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Винокур высказался о смерти Трушкина
Анатолий Трушкин. Фото: кадр с выступления

Известный российский сатирик Анатолий Трушкин скончался в возрасте 78 лет, у него был диагностирован коронавирус. Владимир Винокур высказался о смерти писателя.

Трушкина госпитализировали с COVID-19 в начале мая, болезнь у сатирика проходила в тяжелой форме, передает Радио Sputnik. Друг писателя Владимир Винокур прокомментировал его смерть.

«Анатолий Трушкин – это последний из могикан. Это поколение Арканова, Горина, Александра Иванова. Он был очень талантливый писатель-сатирик и автор-исполнитель. Многие артисты читали его произведения. Это большая утрата для эстрады и театра, царство небесное», - рассказал артист.

АБ

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