Ургант о скандале Панина на похоронах Кокшенова: «Лучше всех в нашей стране знает, что такое дно»

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10 июня 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Иван Ургант, Anton Belitsky/Russian Look/globallookpress.com

Российский телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы высмеял скандал с участием Алексея Панина на похоронах Народного артиста РФ Михаила Кокшенова. Шоумен упомянул имя актера, комментируя информацию о погружении российского аппарата «Витязь» на дно Марианской впадины.

«Как выглядит глубоководный аппарат "Витязь"? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно», - отметил телеведущий.

Ранее сообщалось, что Алексей Панин грубо высказался в адрес Михаила Кокшенова на его похоронах 7 июня, после чего его попросили покинуть мероприятие. Сам актёр эту информацию отрицает, ссылаясь на «желтизну» изданий.

При этом Татьяна Васильева резко прокомментировала слова актера о том, что ушедший из жизни 4 июня Михаил Кокшенов был «бездарным режиссером» и «деревянным» актером.