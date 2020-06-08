Актриса Алика Смехова показала откровенное фото в полотенце на сене

Российская актриса Алика Смехова поделилась с поклонниками снимками после бани. 52-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в синем махровом полотенце на имитированном сеновале.
Алика Смехова совершенно обнаженная расположилась на двуспальной кровати, покрытой сеном. При этом актриса задала поклонникам вопрос, а спали они когда-нибудь на таком ложе. Однако вместо пользователей на вопрос сразу же ответила певица Анна Семенович: «Я спала на этом сеновале, дорогая!! Ты роскошная женщина».
В свою очередь подписчики оценили образ знаменитости, засыпав ее комплиментами:
«Сложно скрыть изящество и красоту даже на сеновале»
«Просто мечта!! Очаровательная»
«Какая вы красотка! Восхищаюсь вами, Алика Вениаминовна»
Ранее Агата Муцениеце покорила поклонников глубоким декольте и пикантной родинкой на груди.
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