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Актриса Алика Смехова показала откровенное фото в полотенце на сене

, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Алика Смехова показала откровенное фото в полотенце на сене
фото: Алика Смехова, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российская актриса Алика Смехова поделилась с поклонниками снимками после бани. 52-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в синем махровом полотенце на имитированном сеновале.

Алика Смехова совершенно обнаженная расположилась на двуспальной кровати, покрытой сеном. При этом актриса задала поклонникам вопрос, а спали они когда-нибудь на таком ложе. Однако вместо пользователей на вопрос сразу же ответила певица Анна Семенович: «Я спала на этом сеновале, дорогая!! Ты роскошная женщина».

В свою очередь подписчики оценили образ знаменитости, засыпав ее комплиментами:

«Сложно скрыть изящество и красоту даже на сеновале»

«Просто мечта!! Очаровательная»

«Какая вы красотка! Восхищаюсь вами, Алика Вениаминовна»

Ранее Агата Муцениеце покорила поклонников глубоким декольте и пикантной родинкой на груди. 

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Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)

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