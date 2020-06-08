Актриса Алика Смехова показала откровенное фото в полотенце на сене

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

8 июня 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алика Смехова, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Российская актриса Алика Смехова поделилась с поклонниками снимками после бани. 52-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в синем махровом полотенце на имитированном сеновале.

Алика Смехова совершенно обнаженная расположилась на двуспальной кровати, покрытой сеном. При этом актриса задала поклонникам вопрос, а спали они когда-нибудь на таком ложе. Однако вместо пользователей на вопрос сразу же ответила певица Анна Семенович: «Я спала на этом сеновале, дорогая!! Ты роскошная женщина».

В свою очередь подписчики оценили образ знаменитости, засыпав ее комплиментами:

«Сложно скрыть изящество и красоту даже на сеновале»

«Просто мечта!! Очаровательная»

«Какая вы красотка! Восхищаюсь вами, Алика Вениаминовна»

Ранее Агата Муцениеце покорила поклонников глубоким декольте и пикантной родинкой на груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova) 7 Июн 2020 в 12:59 PDT