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Агата Муцениеце покорила поклонников глубоким декольте и родинкой на груди

, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

Агата Муцениеце покорила поклонников глубоким декольте и родинкой на груди
Фото:Агата Муцениеце, Instagram

Известная актриса Агата Муцениеце опубликовала фотографию в откровенном наряде. Поклонники заметили, что развод знаменитости идет на пользу – она хорошеет с каждым днем.

Агата Муцениеце поделилась совместным снимком с продюсером Алексеем Зюзиным. Однако пользователи обратили внимание на топ-бюстье, в котором предстала актриса, и на пикантную родинку на «шикарной» груди.

Подписчики осыпали кумира комплиментами и призвали парня рядом «держать себя в руках».

«Ты как всегда красива, плюс шикарная грудь»

«Родинка, какая классная. Как это мило!!»

«Красотка!! Так держать!! Выглядишь огонь…»

Ранее муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков поделился эмоциями из-за развода. 

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Публикация от Agata M (@agataagata)

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