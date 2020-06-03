Агата Муцениеце покорила поклонников глубоким декольте и родинкой на груди

Известная актриса Агата Муцениеце опубликовала фотографию в откровенном наряде. Поклонники заметили, что развод знаменитости идет на пользу – она хорошеет с каждым днем.
Агата Муцениеце поделилась совместным снимком с продюсером Алексеем Зюзиным. Однако пользователи обратили внимание на топ-бюстье, в котором предстала актриса, и на пикантную родинку на «шикарной» груди.
Подписчики осыпали кумира комплиментами и призвали парня рядом «держать себя в руках».
«Ты как всегда красива, плюс шикарная грудь»
«Родинка, какая классная. Как это мило!!»
«Красотка!! Так держать!! Выглядишь огонь…»
Ранее муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков поделился эмоциями из-за развода.
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