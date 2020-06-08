Солист «Иванушек International» рассказал, почему ему делали трепанацию черепа

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8 июня 2020, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НТВ

Кирилл Андреев. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Anatoly Lomokhov

Один из солистов группы «Иванушки International» Кирилл Андреев признался, что в начале 2000-х разбил голову во время потасовки и чуть не умер из-за этого. Чтобы спасти артиста, врачам пришлось делать трепанацию черепа.

Андреев вспомнил, как во время празднования дня рождения у него начался конфликт с одним из гостей, в результате чего охранник приглашенного ударил певца, и тот ударился затылком об асфальт. «Я очнулся через какое-то время: лужа крови, гости сбежались», - рассказал артист.

Он отметил, что врачи в НИИ скорой помощи имени Склифосовского поначалу решили обойтись без операций, но внутренняя гематома не проходила. «Голова разрушалась. Мне клали огромный холодный бинт на лоб, чтобы снизить температуру. Он через пять минут становился горячим… Сильнейшее было давление. И оно не падало никак. Тогда, в 2001 году, трепанацию делали, вскрывая черепную коробочку», - рассказал Андреев и добавил, что после хирургического вмешательства все быстро прошло.