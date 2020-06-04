Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Солист «Иванушек» впервые рассказал о романе с Жанной Фриске

, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Солист «Иванушек» впервые рассказал о романе с Жанной Фриске
Кирилл Андреев, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

49-летний российский певец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев откровенно рассказал, что в свое время у него был роман с популярной певицей Жанной Фриске.

«Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: «Кирилл, так хочу семью», — рассказал Андреев в новом выпуске программы «Секрет на миллион» . Общей семьи так и не случилось. Кирилл женился на девушке по имени Лолита, Жанна встретила мужчину, которого полюбила. Они понимали, что очень трудно создать семью, когда оба супруга являются певцами и принадлежат не себе, а сцене.

НС

В мире

На Украине собирают подписи за отставку нового правительства

На Украине собирают подписи за отставку нового правительства

За год работы президента Владимира Зеленского уже второй состав правительства Украины может быть отправлен в отставку. Пока в Киеве надеются на утверждение новой кредитной программы МВФ, в Верховной раде собирают подписи за отставку кабинета министров.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью