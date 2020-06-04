Солист «Иванушек» впервые рассказал о романе с Жанной Фриске

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4 июня 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Кирилл Андреев, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

49-летний российский певец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев откровенно рассказал, что в свое время у него был роман с популярной певицей Жанной Фриске.

«Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: «Кирилл, так хочу семью», — рассказал Андреев в новом выпуске программы «Секрет на миллион» . Общей семьи так и не случилось. Кирилл женился на девушке по имени Лолита, Жанна встретила мужчину, которого полюбила. Они понимали, что очень трудно создать семью, когда оба супруга являются певцами и принадлежат не себе, а сцене.