В Сети обсуждают танец Галустяна в золотом боди

В Интернете активно обсуждают образ известного юмориста Михаила Галустяна в золотом боди. Артист прошелся по подиуму и станцевал в непривычном для публики наряде.
В Сети появился клип, по сюжету которого Михаил Галустян в образе «Супер – Жорика» посетил показ модного дизайнера Жан-Поля Гудкова, и в определённый момент решил продефилировать вместе с моделями по подиуму в золотом боди и станцевать с ними танец.
«Основатель музыкального стиля ElectroКавказ, сердцеед, шашлыколюб, звезда мирового шоу-бизнеса Super-Жорик — человек-праздник! В Пятигорске такая вечеринка в последний раз была никогда!»- подписал видео артист.
«Ай Галустянчик жги», «Галустян -зажигалка)», «Ну и сам Жорж как всегда. Бесподобен!!!!» - отметили восторженные пользователи. Нашлись, конечно, и те, кто раскритиковал подобное творчество и сочли его «пошлым».
фото: Instagram
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