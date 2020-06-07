В Сети обсуждают танец Галустяна в золотом боди

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 июня 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Михаил Галустян, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

В Интернете активно обсуждают образ известного юмориста Михаила Галустяна в золотом боди. Артист прошелся по подиуму и станцевал в непривычном для публики наряде.

В Сети появился клип, по сюжету которого Михаил Галустян в образе «Супер – Жорика» посетил показ модного дизайнера Жан-Поля Гудкова, и в определённый момент решил продефилировать вместе с моделями по подиуму в золотом боди и станцевать с ними танец.

«Основатель музыкального стиля ElectroКавказ, сердцеед, шашлыколюб, звезда мирового шоу-бизнеса Super-Жорик — человек-праздник! В Пятигорске такая вечеринка в последний раз была никогда!»- подписал видео артист.

«Ай Галустянчик жги», «Галустян -зажигалка)», «Ну и сам Жорж как всегда. Бесподобен!!!!» - отметили восторженные пользователи. Нашлись, конечно, и те, кто раскритиковал подобное творчество и сочли его «пошлым».

фото: Instagram

Рената Литвинова предстала перед поклонниками в «рокерском» образе