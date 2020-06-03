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Рената Литвинова предстала перед поклонниками в «рокерском» образе

, 19:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Рената Литвинова предстала перед поклонниками в «рокерском» образе
Рената Литвинова, Anton Belitsky/Russian Look

53-летняя российская актриса и режиссер Рената Литвинова вновь продемонстрировала умение носить даже самые "спорные" комплекты одежды. Звезда предстала перед поклонниками в "рокерском" образе.

На новом снимке Рената позирует у зеркала в черной кожаной юбке, косухе с бахромой и плотных темных колготках. Образ актриса дополнила перчатками, белыми остроносыми туфлями и цепью. Артистка нанесла легкий макияж и сделала "растрепанную" прическу.

Кроме того, на фото можно заметить медицинскую маску, которую Рената не стала полностью снимать.

Модный эксперт сообщила порталу teleprogramma.pro, что Литвинова может одновременно быть женственной, стильной, а также демонстрировать дерзость, которую она умеет грамотно подавать.

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Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)

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