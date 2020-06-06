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Шнуров ответил Валерии насчет «переобувания»

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Шнуров ответил Валерии насчет «переобувания»
Сергей Шнуров, фото: АГН Москва/Global Look Press

Сергей Шнуров отреагировал на критику певицы Валерии, заявившей о том, что лидер "Ленинграда" быстро "переобулся" и потребовал помощи для шоу-бизнеса: "Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку".

Возможно, по его словам, помощь требуется даже медицинская. По словам Шнурова, людям нужна работа, за что он давно и последовательно выступает. Кроме того, певец отметил, что, в отличие от Пригожина, не пытается "дозвониться Панину и Куклачёву", а занимается серьёзным делом. Сергей Шнуров не "болтает чепуху", а собирает профсоюз, которые должен будет заниматься конкретными задачами. Своё мнение он написал в Instagram.

НС

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