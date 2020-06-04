Панин посоветовал Пригожину позвонить кошкам Куклачева

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4 июня 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Говорит Москва", "КП"

Алексей Панин, фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Российский актер Алексей Панин посоветовал музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, который не смог до него дозвониться, чтобы выяснить отношения, найти себе другое занятие – например, позвонить кошкам Куклачева.

Панин отметил, что не намерен вступать с Пригожиным ни в какие дискуссии. Журналисты ранее ему действительно звонили, интересовались отношением к дискуссии продюсера с лидером группировки "Ленинград" Сергеем Шнуровым. Панин утверждает, что об этом звонке забыл сразу же, потому что "занимается своими делами". "Я забыл об этом через 10 минут, а Пригожин все пытается кому-то дозвониться – то Шнуру он пытается дозвониться. Куклачеву он там не пытается дозвониться? Куклачев тоже сказал что-то вроде? Пускай он позвонит кошкам Куклачева! У меня есть чем заниматься. У меня выходит мой фильм «Я вернулся», у меня едет Никита Джигурда с музыкой. У нас кипит работа, и вот меньше всего мы думаем об Пригожине", – возмутился Панин.

Как ранее заявил продюсер Иосиф Пригожин, "они все комментируют, не проверяя информацию. Все переврали. Ни Панин трубку не берет, ни Охлобыстин... Трусы! Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!" Он отметил, что хотел с ними поговорить, чтобы объяснить ситуацию.