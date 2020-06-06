Валерия рассказала, что Шнуров «уже переобулся»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

6 июня 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

Валерия. Фото: соцсети

Российская певица Валерия ответила подписчикам, которые остались недовольны высказываниями ее супруга Иосифа Пригожина о бедствующих артистах. Артистка рассказала поклонникам о Сергее Шнурове, который «уже переобулся».

В соцсети подписчики Валерии признались, что после скандального заявления Иосифа Пригожина многие разочаровались в нем. «Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и тд., а напрасно очернил человека. Вот такой он, Ваш герой», - заявила в ответ певица. Она добавила, что людям интересна не правда, а повод для скандала.