Запашный попытался объяснить, о чем на самом деле хотел сказать Пригожин

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 мая 2020, 20:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Эдгард Запашный. Фото: соцсети

Эдгард Запашный заявил, что многие поверхностно оценили слова Иосифа Пригожина о нехватке денег у артистов и восприняли сказанное им поверхностно, хотя на деле продюсер «копнул гораздо глубже». «Его просто неправильно поняли», - считает дрессировщик.

Запашный объяснил, что в данном случае под словом «артист» подразумеваются не только звезды наподобие Глушко и Валерии. Речь идет о всех причастных к искусству, которые имеют сравнительно небольшой доход.

«И они, как и многие наши граждане, сегодня испытывают большие финансовые сложности. Им не хватает не то чтобы на свое содержание, а на поддержку собственной семьи», - объяснил Запашный. Он отметил, что многие артисты сейчас вынуждены работать курьерами и продавцами, чтобы прокормить себя.