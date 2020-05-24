Запашный попытался объяснить, о чем на самом деле хотел сказать Пригожин

Эдгард Запашный заявил, что многие поверхностно оценили слова Иосифа Пригожина о нехватке денег у артистов и восприняли сказанное им поверхностно, хотя на деле продюсер «копнул гораздо глубже». «Его просто неправильно поняли», - считает дрессировщик.
Запашный объяснил, что в данном случае под словом «артист» подразумеваются не только звезды наподобие Глушко и Валерии. Речь идет о всех причастных к искусству, которые имеют сравнительно небольшой доход.
«И они, как и многие наши граждане, сегодня испытывают большие финансовые сложности. Им не хватает не то чтобы на свое содержание, а на поддержку собственной семьи», - объяснил Запашный. Он отметил, что многие артисты сейчас вынуждены работать курьерами и продавцами, чтобы прокормить себя.