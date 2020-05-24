Пригожин обнаружил у Шнурова и Лепса признаки звездной болезни

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24 мая 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Иосиф Пригожин и Валерия. Фото: соцсети

Иосиф Пригожин ответил Григорию Лепсу и Сергею Шнурову, которые обрушились на него с критикой после высказывания о том, что сейчас многим артистам не хватает денег. Продюсер заявил, что Шнуров и Лепс «думают только о себе».

«Они не думают о тысячах музыкантах, актерах и артистах которые сегодня на самом деле находятся в бедственном положении. Мне за них стыдно», - сказал Пригожин. Он отметил, что его слова про артистов без денег не относятся к звездам первой величины, которые способны на накопленные деньги содержать не только себя, но и всю свою команду.

«Артисты — это не только звезды! Какие же все глупые! … Это что же за узколобость такая?» - возмутился Пригожин. Он отметил, что такие, как Шнуров и Лепс, "настолько в своей звездной болезни находятся, что забыли о других людях".