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Собчак рассказала, чего не хватает в школьной программе по литературе

, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак рассказала, чего не хватает в школьной программе по литературе
Ксения Собчак. Фото: соцсети

Российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что, по ее мнению, в школьной программе по литературе не хватает одной известной книги. Собчак в соцсети поделилась отрывком из знаменитого романа.

Собчак заявила, что считает нужным изучать в школе роман-антиутопию американской писательницы Айн Рэнд «Атлант расправил плечи», который впервые увидел свет в 1957 году.

«Я никого не прошу жить ради меня, но и сам живу только для себя. Я не домогаюсь ничьей души, но и не хочу, чтобы кто-нибудь домогался моей. Я не враг и не друг людям, нищим духом. Чтобы заслужить мою любовь, люди должны сделать еще кое-что кроме того, что родиться», - процитировала телеведущая отрывок из произведения.

АБ

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