Концерт группы Aerosmith в Москве перенесли на май будущего года

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5 июня 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Группа Аэросмит. Фото: Инстаграм группы Аэросмит.

Концерт культовой американской группы Aerosmith в Москве, который планировался в рамках европейского турне в честь 50-летия коллектива, перенесли с 30 июля на 29 мая 2021 года.

Организаторы концерта отмечают, что «весь тур перенесен из заботы о здоровье и благополучии фанатов группы», а купленные билеты будут действительны в новую дату.

Aerosmith должны были выступить 14 странах Европы, в том числе и в России. Московский концерт группы должен был пройти на стадионе «ВТБ-Арена».

В последний раз группа выступала в Москве в 2017 году в рамках турне, которое позиционировалось как прощальное.