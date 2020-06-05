«Все на хайпе, да еще и богом прикрываются»: Пригожин резко отреагировал на критику Панина и Охлобыстина

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5 июня 2020, 08:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Иосиф Пригожин, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин ответил на критику российских актеров Ивана Охлобыстина и Алексея Панина на его слова о «безденежье» артистов из-за коронавирусной пандемии. По его словам, они просто «трусы», сообщает kp.ru.

«Они все комментируют, не проверяя информацию. Все переврали. Ни Панин трубку не берет, ни Охлобыстин, ни Навальный... Трусы! Они не хотят разговаривать, все на хайпе, да еще и богом прикрываются!» - высказал он.

Пригожин отметил, что звонит им, чтобы объяснить ситуацию и поговорить. Продюсер добавил, что многие звезды «в долгах и кредитах, но тщательно это скрывают», показывая себя «олигархами». Он не понимает, почему артисты боятся признать свое «незавидное положение».

«А Панину лучше бы засунуть язык и вообще молчать! Его рыльце в пушку. Однажды мы с ним договорились друг друга не трогать, и вдруг он снова открывает рот», - поделился он.

Кроме того, Пригожин заявил, что ему не за что краснеть, а его оппонентам «должно быть стыдно».