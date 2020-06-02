«Кто-то должен отстаивать Конституционное право людей без трусов на пищевые наборы», Охлобыстин «поддержал» Пригожина

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 июня 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Иван Охлобыстин так «поддержал» Иосифа Пригожина, что и высмеивать не надо. Высказывания мужа Валерии уже давно стали отдельной темой – в интернете его считают клоуном, коллеги по цеху откровенно крутят у виска, когда он в очередной раз "заводит пластинку" о том, что надо бороться за нравственность на эстраде или материально поддерживать «бедных» артистов.

Партия «Коммунисты России» уже отправила Иосифу Пригожину и его супруге певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи, а в Сети гуляет множество мемов, где продюсер приезжает на МРОТ на дорогой иномарке.

Высказался на эту тему и Иван Охлобыстин. «Господь наш Иисус Христос заповедал нам прощать всё, включая глупость. Кто без греха? Я иногда такие дикости вытворяю, что на их фоне моя духовная сестра Валерия, невинное, чистое дитя! А Иосифу только спасибо можно сказать, что борется за права всего актерского цеха, включая стриптиз. Кто-то ведь должен отстаивать Конституционное право людей без трусов на пищевые наборы и льготы на проезд в метро?», - написал на странице своего Instagram-аккаунта актер.

«Всё вам смехоньки да хахоньки! У людей на трусы денег нет, а вы...», «И чего не хватает этой паре, икры меньше стали кушать, наверное», - поддержали своего кумира подписчики.