Александр Рыбак признался, что более 10 лет страдал от пагубной зависимости

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4 июня 2020, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Рыбак. Фото: соцсети

Победитель «Евровидения-2009» в Москве Александр Рыбак признался, что на протяжении 11 лет у него была пагубная зависимость, которую он скрывал. Норвежский музыкант рассказал, что только недавно смог отказаться от нее.

«У меня была тайна. 11 лет я был зависим от снотворного и антидепрессантов. Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В январе этого года я начал курс реабилитации», - сообщил исполнитель в соцсети.

Рыбак отметил, что зависимость от препаратов сказалась не только на организме, но и практически уничтожила его волю к жизни. Артист подчеркнул, что решил рассказать свою историю, чтобы помочь людям, попавшим в такую же ситуацию.