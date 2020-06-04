Разошлись во мнениях через 12 лет. Соведущая Владимира Соловьева назвала его демагогом, он предложил ей «работать одной»

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

4 июня 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В социальных сетях появились сообщения об увольнении Анны Шафран — соведущей Владимира Соловьева в его популярном ток-шоу «Полный контакт» на радио.

«Утренние эфиры на радио и работа на утреннем шоу — это прежде всего партнерство. И рано или поздно возникает такая ситуация, при которой партнеры начинают расходиться друг с другом в точках зрения и в итоге больше не могут быть вместе», - прокомментировала она свое решение.

Журналистка Анна Шафран работала с Соловьёвым 12 лет. Разногласия между Соловьёвым и Шафран возникли во время передачи, в которой обсуждали принятый Советом федерации закон о едином всероссийском регистре граждан. Журналистка обвинила Соловьёва в демагогии.

"Аня, будь последовательна. Неправда - это и есть ложь. Если ты обвиняешь меня, Владимира Соловьёва, в демагогии — тебе, значит, дальше надо работать одной", — заявил в эфире Соловьёв.