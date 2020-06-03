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Анна Семенович: «Я думала об усыновлении ребёнка»

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Семенович: «Я думала об усыновлении ребёнка»
Фото: VK

В эксклюзивном интервью «Аргументам недели» Анна Семенович призналась, что задумывалась об усыновлении ребёнка. 

Анна Семенович рассказала нашему корреспонденту, что подумывала о том, чтобы усыновить ребенка: «Возможно, сделаю это позже. После того как рожу своих детей. Сейчас я не могу понять - что такое быть матерью. Не прочувствовала это на себе. Когда я это проживу, осознаю, что такое быть матерью, - тогда и смогу принять решение об усыновлении ребёнка».

Певица отметила, что является сторонником взрослых решений, а не сиюминутных эмоций.

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