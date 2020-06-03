Анна Семенович: «В моей жизни был даже шантаж»

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 июня 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели», Беседовала Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Анна Семенович, фото из архива певицы

Со стороны она напоминает беззаботную хохотушку. Но у этой обладательницы шикарных форм путь к славе был весьма тернист. Сегодня Анна Семенович одна из востребованных медиаперсон. Какие победы в её жизни оказались горестнее поражений, и каких мужчин больше никогда не будет с ней рядом, певица призналась «Аргументам неделi».

- Аня, расскажите, как в эпоху коронавируса складывается ваша карьера? Финансовая подушка безопасности ещё себя не исчерпала?

- Зарабатывать артистам сейчас стало, конечно, гораздо сложнее. Потому что основной наш заработок — это концертная деятельность. А поскольку сейчас все массовые мероприятия приостановлены уже в течение почти трёх месяцев у нас нет концертов. Это пугает - мы привыкли жить в интенсивном графике: постоянные перелёты, гастроли, общение с публикой. Помогает инстаграм. Хотя сейчас все блогеры жалуются на то, что рекламных контрактов и рекламных постов стало намного меньше. Я пока не выстраивала каких-то бизнес стратегий по поводу работы через интернет. Хотя у меня есть готовый курс для женщин, который направлен на работу с самооценкой и многими другими женскими проблемами. Я училась на психолога. И таким образом применила свои знания. Но пока в этом направлении нет заработка. Это скорее мой вклад в социум. Что же касается моих сбережений, то на какое-то время их хватит. В любом случае я предпочитаю решать проблемы по мере их поступления и не изводить себя паникой.

- Сегодня многие говорят про чипирование. Если его будут внедрять для того, чтобы перемещаться по миру - готовы его себе сделать?

- Затрудняюсь ответить на этот вопрос. Но пока какого-то особого желания в себя что-то подобное вгонять не возникает. Для меня это сейчас из сферы фантастики… Когда ко мне придёт постановление, в котором меня обяжут чипироваться, тогда буду думать что делать. Слышала, что сегодня за границей появилось даже целое движение и люди вживляют в себя всякие высокотехнологичные штуки. Опять же есть люди, которые тату на всё лицо делают и им нравится, кто-то себе пирсинги на теле делает, кто-то ходит чистый, без всего этого. Поэтому я думаю, что люди, которые с удовольствием будут чипироваться тоже найдутся…

- А у Вас есть татуировки?

- Есть одна маленькая на ноге. Эта татуировка для меня обозначает кое-что очень личное. Сделала её осознано в зрелом возрасте.

- Вы достаточно активный пользователь инстаграма, и выкладываете немало откровений, чем радуете своих подписчиков. А мошенники никогда не пользовались такой вашей открытостью в социальных сетях? Не попадали в ситуации, когда использовались ваши личные данные?

- К сожалению, с кибербезопасностью у нас сегодня всё печально. Были попытки заморочить мне голову и списать деньги с карты. Звонили мошенники и под предлогом того, что с моего счёта произошла какая-то странная операция, рекомендовали мне дать им код. Слава Богу, мне хватило мозгов положить трубку, не довериться им и перезвонить в банк. Это было несколько раз. После случившегося я стала аккуратно к этому относится, и соблюдать все меры предосторожности: не хранить крупные суммы денег на карте и на такие звонки не отвечать.

- А с шантажом не сталкивались? Сегодня знаменитости нередко становятся жертвами хакеров, которые воруют их интимные фото и шантажируют их обнародовать в СМИ если звезда не выкупит их…

- Была подобная история. Когда я ещё только начинала свою карьеру, мне звонил какой-то мужчина, который рассказывал, что у него есть мои голые фотографии из бани. Якобы я ходила в баню, а там были поставлены камеры. Он просил денег и шантажировал меня. Но я сказала: «Мне нечего стесняться — у меня очень красивая фигура, выставляйте эти голые фотографии в интернет, продавайте их журналистам. Мне стесняться нечего! Ну, подумаешь, увидит меня вся страна голую, что теперь делать?!» (Смеётся). Этот человек от меня отстал. Я думаю, что у него не было никаких фотографий. Поэтому в итоге нигде подобных фото не появилось. Думаю, просто меня брали на понт. Ну, правда, один раз у нас был неприятный случай с девочками из группы «Блестящие». Мы переодевались после концерта в одном из казино в гримёрке, а охрана инкогнито установила камеры, и нас в этот момент снимали. Через несколько лет, когда эти заведения уже закрылись, видео появилось в интернете. Конечно, это было неприятно.

- В одном из своих интервью вы признавались в том, что вам, в общем-то, тяжело жилось в группе «Блестящие». Вы ушли из коллектива, когда заболели коклюшем. И, несмотря на плохое самочувствие, продюсеры требовали, чтобы вы продолжали гастрольную деятельность...

- Действительно такое в моей жизни было. Мой иммунитет был настолько ослаблен... Спала по три часа максимум, постоянные перелёты, концерты. Этот ритм даже мой привыкший к спортивным нагрузкам организм убивал. Поэтому я приняла решение уйти из группы. Ещё одним важным фактором моего ухода стала зарплата. Мы вкалывали не жалея себя, а продюсеры платили нам копейки.

- Говорят, что у группы «Блестящие» самый жёсткий контракт. Какую сумму пришлось заплатить, чтобы покинуть коллектив?

- Мне в данном случае повезло. Платить ничего не пришлось за свой уход, поскольку у меня заканчивался контракт. Продюсеры это знали, поэтому они ничего не могли сделать. Что же касается жёсткого контракта, то скорее всего в этом вы правы. По крайней мере, такие низкие ставки, как получали мы с девочками, не получали группы в других продюсерских центрах. На эти деньги невозможно было себя содержать. На нас зарабатывали миллионы, а приезжим девочкам даже не хватало денег, чтобы снять себе квартиру. Ютились по несколько человек в квартирке, как в коммуналке. Поэтому я пришла к продюсерам и сказала: «Если вы не будете платить нам достойно - я покину коллектив». Они сказали: «Ну и покидай»! А тут ещё я заболела, мой контракт заканчивался через месяц. Поскольку у меня была справка от врача - дорабатывать этот месяц я отказались. Меня потом звали обратно в коллектив и даже предлагали повысить зарплату, но меня уже туда было ничем не заманить.

- А правда, что вас потом саботировали ваши экс-продюсеры? Вы какое-то время, даже находились в масс-медиа в «чёрных списках»…

- Нет, такого не было. По крайней мере, открытой войны мне никто не объявлял. После того как я перестала петь в «Блестящих», я ушла в кинематограф и на «Ледниковый период». Честно говоря, какое-то время вообще не планировала петь. Мне хотелось пробовать себя в других амплуа. Тогда я поучаствовала в шести «Ледниковых периодах», снялась в фильме «Гитлер-Капут», в сериале «Вся такая внезапная» - у меня была главная роль. График был очень насыщенным. Поэтому сольную певческую карьеру я начала делать только лет через шесть. Поэтому вряд ли бы они стали этим заниматься. Да и помешать мне они уже никак не могли.

- На ваш взгляд, сейчас реально себя продвигать без продюсера?

- Конечно. Сейчас есть интернет. И много достойных артистов заявили о себе именно через социальные сети. Например, проект Zivert. Достаточно просто иметь хорошего директора, толковую команду, кто будет заниматься музыкой и двигаться вперёд через интернет. В наше время можно было пробиться только с помощью продюсера. Сейчас это уже не так актуально.

- Вы одна из немногих женщин в шоу бизнесе, которая не скрывает свой возраст - открыто говорите о том, что вам 40 лет. Это для вас какой-то психологический приём, чтобы убрать комплекс на эту тему?

- У меня нет комплекса на эту тему. Наоборот, я кайфую от своего возраста. До этого времени я всегда была пацанкой. А сейчас ощущаю себя женщиной – красивой, мудрой, женственной. И, кстати, больше тридцати мне никто не даёт.

- Пластическими операциями себя поддерживаете?

- Я делала себе пластическую операцию лишь однажды. Уменьшала размер груди. Предпочитаю уходы у косметолога. Делаю курсами мезотерапию. Это уколы гиалуроновой кислоты. И раз в два года ставлю ботокс. Ботокс я себе уже делаю с 27 лет - у меня очень подвижная мимика. Наверное, через 10 лет, придётся обратиться к пластическому хирургу. Буду наблюдать в этом вопросе за опытом моих подруг.

- Бодипозитив – это последствия лени?

- Не соглашусь. Честно говоря, я прекрасно отношусь к бодипозитиву. И не просто поддерживаю - я его продвигаю. У меня даже есть песня, которая называется «Секси бомбочка». Я за пышные формы. Нельзя до изнеможения изводить себя дикими диетами. Если ты человек с такой генетикой, что должен весить не 40 кг, а 65-70кг, то не стоит себя мучить диетами. Это плохо ничего не есть, чтобы быть похожим на стандартных моделей. Модели - это просто модели, а люди - это люди. Я человек, который объездил всю нашу страну. И прекрасно понимаю женщин. Все русские женщины «в теле». У всех есть прекрасная грудь и бёдра. Я сколько раз спрашивала мнение мужчин по этому поводу. Все мужчины говорят, что им нравятся женщины с формами. Я не знаю ни одного мужчину, который бы мне сказал, что хочет худую как кость девушку взять в жёны. Конечно, не стоит на ночь съедать целый торт, закусывая палкой колбасы. Нужно правильно питаться, следить за здоровьем и обязательно заниматься спортом. Спорт обязательно должен быть в жизни у каждого человека.

- Вы яркая женщина. Таких мужчины боятся. Поклонники сбегали от вас с формулировкой - «Аня, я тебя не потяну в моральном и материальном плане»?

- Да, было. (Смеётся). Действительно таких женщин, как я, боятся мужчины. Не целостные, ищут серую мышку, которая будет сидеть дома, рожать детей, варить борщ, позволять им гулять, бухать, изменять и молчать, лишь бы он её не бросил. Конечно, я не из таких женщин. Поэтому не все готовы со мной жить, но тот, кто не готов, - мне не нужен. Мне нужен мой мужчина, который не будет меня боятся. Он будет любить, доверять и хорошо ко мне относиться. В связи с этим я призываю женщин, тех кто сейчас находится в одиночестве, нужно заниматься саморазвитием и улучшать свои вибрации, тогда придёт на эти вибрации достойный мужчина. Мужчина идёт на её энергию, а не на внешность. Только первые 5 секунд они нас оценивают. Далее смотрят на энергию. Когда твоя энергия подходит, то всё уже будет не важно. Он не посмотрит на то, что ты звезда или нет. Ему будет всё равно. Ему будет хорошо рядом с этой женщиной. Он будет кайфовать от того, что находится с ней рядом.

- Вам важен социальный статус мужчины? Способны на мезальянс?

- Конечно мне бы хотелось, чтобы мужчина зарабатывал достаточно денег, желательно больше меня или хотя бы также как я. Сейчас случился кризис - у многих рухнул бизнес и просто нужно дать какое-то время переждать, а может быть, даже помочь мужчине, чтобы он мог встать на ноги. Если у него есть мозги, то он сможет заработать денег.

- А если он зарабатывает очень много, но при этом торгует гробами или работает сантехником?

- Я считаю, что любой бизнес - это прекрасно. Кому-то надо торговать гробами. Людей надо в чём-то хоронить. Главное, чтобы профессия моего мужчины не вредила людям. Меня от мужчины может оттолкнуть не профессия, а характер. Например, меня раздражают хвастуны. Такие «мужчины-павлины». Когда вижу такого мужчину, как бы он за мной красиво не ухаживал, я от него убегаю. Потому что понимаю - этот мужчина не способен любить никого. Он себя-то не умеет любить. Если мужчина себя любит, ему не нужно хвастаться, потому что он в себе уверен: знает свои сильные и слабые стороны. Такому мужчине не нужно понтоваться.

- Аня, чего вы никогда не простите своему мужчине?

- Предательство. Вот именно не измену, а предательство. Даже измену можно простить. Измены ведь бывают разные. Мне кажется, в 30 лет ты ничего не прощаешь, в 40 лет ты можешь простить что-то, а в 50 — прощаешь всё. Взгляды на жизнь меняются, и люди меняются, и ситуация в мире меняется. Как сейчас ситуация в мире нас всех подкосила? Когда в январе я отдыхала на Сейшелах, со своим любимым, кто мог подумать, что через 2 месяца наступит вот такая ситуация. Все думали только о счастливом будущем, о поездках, о полётах, о новых бизнесах. Ничего нельзя предугадать - поэтому нужно кайфовать сегодня.

- Не смотря на ваш роковой образ ваши коллеги говорят о том, что вы весьма домовитая девушка. У вас пока нет мужа, детей. Переживаете ли вы из-за этого? Не думали об усыновлении детей?

- Для меня наличие печати в паспорте не имеет значения. Намного важнее, что я ощущаю рядом с любимым человеком. А я чувствую себя любимой, важной, желанной. Печать в паспорте появится через какое-то время – супер, не появится – тоже здорово. Я фаталист и спокойно к этому факту отношусь. По поводу усыновления я подумывала. Возможно, сделаю это позже. После того как рожу своих детей. Сейчас я не могу понять - что такое быть матерью. Не прочувствовала это на себе. Когда я это проживу, осознаю, что такое быть матерью, - тогда и смогу принять решение об усыновлении ребёнка. Я сторонник взрослых решений, а не сиюминутных эмоций.