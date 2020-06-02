Веру Брежневу в самоизоляции «догнала печалька»

Вера Брежнева призналась, что последнюю неделю провела в слезах. Время от времени у неё случаются дни, когда она даёт себе погрустить, но в этот раз период депрессии затянулся.
Почти весь период самоизоляции певица сохраняла позитивный настрой, но под конец всё же впала в уныние. "Под конец карантина меня всё-таки догнала "печалька"... как я ни старалась бодриться. И несколько дней я была в таком состоянии", - откровенно рассказала Вера Брежнева. Она посетовала на погоду, которая хорошего настроения не прибавила. Она старалась отвлечься, занималась онлайн, тренировалась, но даже при этом не могла есть, "не хотелось ничего, и все было невкусное".
Певице удалось выйти из этого состояния и вернуться к привычному образу жизни.
Вера Брежнева показала в сети забавный видеоролик с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью.