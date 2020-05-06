Вера Брежнева показала в сети забавный видеоролик с мужем Константином Меладзе и младшей дочерью

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6 мая 2020, 19:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram ververa

Сейчас многие звезды российской эстрады находятся на самоизоляции с семьями. Недавно Вера Брежнева показала, как они проводят время вместе с супругом Константином Меладзе и младшей дочерью.

Артистка выложила в Instagram забавный ролик, на котором они с Меладзе и Сарой дурачатся под забавную музыку.

«Коронавирус, корона, уходи с нашего района..» ,- подписала Брежнева.

Фолловерам пришелся по душе такой семейный домашний видеоролик. Они оставили под публикацией много теплых слов и пожеланий.

«Верочка, Константин спасибо за позитив! Пусть ваша клевая песня отпугнет корону и с нашего района», - написала пользователь Varya_krasa888.

«Правильный настрой Вера, поддерживаю», - добавляет Gavrilchenko_official.

«Спасибо за поднятое настроение», - благодарит _Julia_kuzmich_.

Ранее Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь и поздравила ее с 5-ти летием.