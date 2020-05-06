Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь и поздравила ее с 5-ти летием

Дочери Ляйсан Утяшевой и Павла Воли 5 мая исполнилось 5 лет. По этому праздничному поводу Ляйсан опубликовала в своем Instagram видеопоздравление для Софии.
В публикации Утяшева разместила архивные фото именинницы и короткие видео. Она отметила, что музыку девочка выбирала лично. Родители предлагали детские мелодии, но малышка остановилась на модном клубном треке.
«Ты многое уже делаешь сама. Как это быстро, уже прошло пять лет. Еще только пять лет! Пять прекрасных лет! Мы тебя все очень любим. С тобой всё и всегда сильно интереснее, веселее и дружнее. Будь счастлива и здорова, наша самая сладкая важнятина»,- написала счастливая мама.
Также спортсменка поделилась: София дала им трогательные прозвища «Куку и Ляля», а в конце пошутила, что дочка точно будет отличницей, ведь родилась 05.05 в 5:05.
Фолловеры не остались в стороне и пожелали наследнице Воли и Утяшевой огромного счастья и крепкого здоровья.
Ранее сообщалось: Ольга Орлова поздравила сына с 19-летием.
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наша карамелька, бабочка, котёнок! Но сама про себя она говорит: "Я - София Павловна Воля." Софиёк, ты - очень серьёзный фрукт, ты самая сладкая девчонка, которая с трех лет одевается сама. В смысле, на свой вкус. Ты многое уже делаешь сама. Как это быстро, уже прошло пять лет. Еще только пять лет! Пять прекрасных лет! Мы тебя все очень любим. С тобой всё и всегда сильно интереснее, веселее и дружнее. Будь счастлива и здорова, наша самая сладкая важнятина. Когда ты через несколько лет найдёшь на просторах интернета этот ролик, знай, что музыку к нему ты выбрала сама. Мы тебя долго уговаривали на другие разные песни (детские, популярные, рок, рианны всякие, классика, короче, всяко старались), но ты посмотрела в итоге на нас и очень серьёзно сказала: " Не то все это. Оставьте мою." Оставляем. Поздравляем. Любимнеможем. Твои куку и ляля ????❤Папа и Мама P.S. София родилась 5.05.2015 В 5.05 утра ! Спасибо, что не 5 кг! Отличница моя !!