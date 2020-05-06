Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь и поздравила ее с 5-ти летием

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6 мая 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram liasanutiasheva

Дочери Ляйсан Утяшевой и Павла Воли 5 мая исполнилось 5 лет. По этому праздничному поводу Ляйсан опубликовала в своем Instagram видеопоздравление для Софии.

В публикации Утяшева разместила архивные фото именинницы и короткие видео. Она отметила, что музыку девочка выбирала лично. Родители предлагали детские мелодии, но малышка остановилась на модном клубном треке.

«Ты многое уже делаешь сама. Как это быстро, уже прошло пять лет. Еще только пять лет! Пять прекрасных лет! Мы тебя все очень любим. С тобой всё и всегда сильно интереснее, веселее и дружнее. Будь счастлива и здорова, наша самая сладкая важнятина»,- написала счастливая мама.

Также спортсменка поделилась: София дала им трогательные прозвища «Куку и Ляля», а в конце пошутила, что дочка точно будет отличницей, ведь родилась 05.05 в 5:05.

Фолловеры не остались в стороне и пожелали наследнице Воли и Утяшевой огромного счастья и крепкого здоровья.

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