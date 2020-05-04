Ольга Орлова поздравила сына с 19-ти летием

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4 мая 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram olgaorlova1311

Сыну Ольги Орловой Артему исполнилось 19 лет. Певица трогательно поздравила наследника с этим праздником.

Артистка выложила в своем Instagram фото с мальчиком. На нем счастливая мама сидит на руках у подростка.

«Самый лучший день! Как я счастлива, что в моей жизни есть ты!!!! Мой добрый, умный, талантливый, весёлый, понимающий сын! Моя самая большая любовь и самая большая победа!!! Будь всегда здоров и счастлив! Горжусь тобой», - написала Орлова.

Подписчики не остались в стороне и присоединились к поздравлениям.

«У такой добрейшей мамы и сын будет добрым, любящим и милосердным. С днем рождения», - отмечает пользователь Mislauri_d.

«С днем рождения Артема! Крепкого здоровья, успехов, понимания и большого счастья и везения. У Вас, Олечка, очень красивый сын», - присоединяется Daniluk.lesia

«С праздником вас! Успехов сынишке, здоровья и счастья! Дети- это самая большая и безусловная любовь»,- добавляет Olgaolgaaa00.

Ранее знаменитая певица Пелагея поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой она позирует с трехлетней дочерью Таисией.