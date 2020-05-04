Ольга Орлова поздравила сына с 19-ти летием

Сыну Ольги Орловой Артему исполнилось 19 лет. Певица трогательно поздравила наследника с этим праздником.
Артистка выложила в своем Instagram фото с мальчиком. На нем счастливая мама сидит на руках у подростка.
«Самый лучший день! Как я счастлива, что в моей жизни есть ты!!!! Мой добрый, умный, талантливый, весёлый, понимающий сын! Моя самая большая любовь и самая большая победа!!! Будь всегда здоров и счастлив! Горжусь тобой», - написала Орлова.
Подписчики не остались в стороне и присоединились к поздравлениям.
«У такой добрейшей мамы и сын будет добрым, любящим и милосердным. С днем рождения», - отмечает пользователь Mislauri_d.
«С днем рождения Артема! Крепкого здоровья, успехов, понимания и большого счастья и везения. У Вас, Олечка, очень красивый сын», - присоединяется Daniluk.lesia
«С праздником вас! Успехов сынишке, здоровья и счастья! Дети- это самая большая и безусловная любовь»,- добавляет Olgaolgaaa00.
Ранее знаменитая певица Пелагея поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой она позирует с трехлетней дочерью Таисией.
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Самый лучший день! ???????????? Как я счастлива, что в моей жизни есть ты!!!! Мой добрый, умный, талантливый, весёлый, понимающий сын! Моя самая большая любовь и самая большая победа!!! Будь всегда здоров и счастлив! Горжусь тобой! С днём рождения, Артём! #19 #потомучтомыбанда