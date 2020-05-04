Пелагея показала поклонникам забавные снимки с маленькой дочкой

Знаменитая певица Пелагея поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой она позирует с трехлетней дочерью Таисией. Артистка не слишком часто радует поклонников личными снимками.
Пелагея опубликовала кадры, на которых ее дочь, одетая в куртку и шапку с ярко-красным помпоном, строит забавные рожицы. Сама певица счастливо улыбается в объектив.
Под этими снимками артистка пожелала своим подписчикам хорошего настроения.
Фолловеры высоко оценили публикацию и написали множество комплиментов маме и дочке. Пользовательница сети с ником @0105katya отметила: "Балдею от девочки, прелесть". "Мамина доча", – добавила @tatianavladimirovna.
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