Пелагея показала поклонникам забавные снимки с маленькой дочкой

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4 мая 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Пелагея, Anton Gyngazov/Russian Look

Знаменитая певица Пелагея поделилась с подписчиками новой фотографией, на которой она позирует с трехлетней дочерью Таисией. Артистка не слишком часто радует поклонников личными снимками.

Пелагея опубликовала кадры, на которых ее дочь, одетая в куртку и шапку с ярко-красным помпоном, строит забавные рожицы. Сама певица счастливо улыбается в объектив.

Под этими снимками артистка пожелала своим подписчикам хорошего настроения.

Фолловеры высоко оценили публикацию и написали множество комплиментов маме и дочке. Пользовательница сети с ником @0105katya отметила: "Балдею от девочки, прелесть". "Мамина доча", – добавила @tatianavladimirovna.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)2 Май 2020 в 1:31 PDT