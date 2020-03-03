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Пелагея опубликовала видеозапись, как их с Телегиным дочь поет "По полю с конем"

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Пелагея опубликовала видеозапись, как их с Телегиным дочь поет
Пелагея, фото: Victor Dmitriev, globallookpress.com

Певица Пелагея после развода с мужем хоккеистом Иваном Телегиным стала чаще показывать их трехлетнюю дочь Таисию. На новом видео запечатлено, как артистка занимается с дочкой английским языком.

Артистка в соцсети выкладывает фото и видео, знакомя поклонников с дочерью.  На одном из них Пелагея спросила дочку, как будет на английском "птичка". Малышка сразу ответила и получила от мамы похвалу. "Я знаю все английские языки", - добавил ребенок артистки и спортсмена.

Возможно, Таисия пойдет по стопам мамы. Она трогательно исполнила, совершенно не писклявым голоском, а довольно низким, несколько строк из песни ""По полю с конем". Эта песня популярна в исполнении Пелагеи.
Видео, как малышка поет "коней" активно смотрят подписчики Пелагеи и хвалят девочку: "Боже какая красота и уже талант виден!!!! Здоровья малышке!!!"

 
 
 
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Публикация от Пелагея (@pelageya_insta)1 Мар 2020 в 8:34 PST

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