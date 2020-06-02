Певица Алсу в День защиты детей показала совместное фото с тремя детьми

В День защиты детей Алсу опубликовала фотографию со своими наследниками. На фото фигурируют все три ребенка певицы.
Дети и сама артистка одеты в домашние костюмы одной цветовой расцветки.
«Весь смысл моей жизни, весь мой мир — в одном фото. С Днем защиты детей! Берегите друг друга», — написала женщина.
Поклонники не остались в стороне и оставили под снимком много теплых комментариев.
«Красивая семья! Приятно увидеть со всеми вашими детками! Рафаэльчик красавчик даже со спины», - отмечает пользователь Renne_sans.
«Красивые дети! Красивая семья», - поддерживает Gulnarapogar.
«Мира и добра Вашему Миру», -желает Anastasia_13_31.
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