Жена бывшего участника группы «Отпетые мошенники» рассказала о его работе в такси

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2 июня 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Игорь Богомазов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Супруга бывшего участника популярной группы "Отпетые мошенники" Игоря Богомазова рассказала, что артист из-за сложной экономической ситуации, вызванной пандемией COVID-19, начал работать в такси.

Сам Игорь отказался комментировать порталу teleprogramma.pro данные о своей новой работе, однако его жена Виктория подтвердила, что мужчина действительно сменил род деятельности.

Женщина уточнила, что у них с супругом была "подушка безопасности", однако она уже закончилась. Дело в том, что пара работает вместе – Богомазов выступает на концертах, а Виктория является его директором.

Жена музыканта заметила, что в день Игорь зарабатывает в такси до полутора тысяч рублей, если работает 12 часов и больше. Семье хватает этих средств на памперсы и смеси для ребенка. Также Виктория получает "декретные" – около 11 тысяч рублей.