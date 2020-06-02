Алена Водонаева рассказала, как поддерживает свой бизнес в период пандемии

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2 июня 2020, 10:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Алена Водонаева, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева рассказала журналистам о непростых временах и сообщила, как поддерживает свой бизнес на плаву в период пандемии коронавируса нового типа.

Водонаева, как и многие владельцы салонов красоты, столкнулась со сложностями из-за ограничений, введенных в связи с COVID-19.

Алена уточнила, что подала заявление на субсидию для поддержки малого бизнеса, поскольку в настоящий момент это практически единственная вещь, способная помочь. Женщина выразила надежду на то, что в скором времени ей удастся открыть салоны и закрыть двухмесячный простой.

По словам Водонаевой, ей очень помогает и то, что ее сотрудники с пониманием отнеслись к необходимости уйти в неоплачиваемый отпуск – это дало возможность снизить расходы на зарплаты.