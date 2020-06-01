Граймс рассказала, как они с Маском называют сына дома и что означает полное имя ребенка

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1 июня 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Граймс. Фото: соцсети

Девушка Илона Маска певица Граймс рассказала о семейном прозвище их новорожденного сына. Она объяснила, что прозвище является производным от имени ребенка.

Граймс призналась, что дона они называют сына «маленький Икс» (Little X). Полное имя малыша: X Æ A-12. Как объяснили родители новорожденного, читается оно как «Икс Эш Эй Твелв Маск» или же «Икс Эш Архангел Маск». Певица объяснила, почему пара выбрала именно этот набор букв и цифр. X в данном случае означает неизвестную переменную, Æ — эльфийское написание аббревиатуры AI, что значит искусственный интеллект или любовь, а A-12 — это американский высотный самолет-разведчик. Однако в Калифорнии запрещено вписывать в имя цифры и числа, поэтому зарегистрировать сына звездной паре пришлось как «X Æ A-Xii», - где 12 заменили римскими цифрами.