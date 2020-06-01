Соловьев рекомендовал Рогозину подумать над ответом Илону Маску

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1 июня 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Соловьев. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Pravda Komsomolskaya

Российский телеведущий Владимир Соловьев обратился к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину с советом. Он рекомендовал не спешить отвечать Илону Маску на шутку про батут.

Соловьев посоветовал не торопиться и продумать свой ответ, поскольку у Маска на это было несколько лет. «Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить», - заявил Соловьев.

В 2014 году после введения санкций против отечественной космической отрасли глава Роскосмоса заявил, что США могут доставлять астронавтов на МКС при помощи батута. После успешного запуска Crew Dragon Маск заявил, что «батут работает».