Маск по-русски ответил на «привет» от Рогозина

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31 мая 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]

Илон Маск. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Kim Shiflett

Создатель SpaceX Илон Маск в соцсети на русском языке написал сообщение, в котором обратился к главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину. Ранее компания Маска провела успешную стыковку корабля Crew Dragon с МКС.

После успешного запуска корабля Рогозин поздравил руководителя НАСА и передал через него привет Илону Маску. «Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество», - ответил ему предприниматель.

В 2014 году после введения санкций против отечественной космической отрасли глава Роскосмоса заявил, что США могут доставлять астронавтов на МКС при помощи батута. После успешного запуска Crew Dragon Маск заявил, что «батут работает».