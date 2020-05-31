Рогозин оценил шутку Илона Маска про батут

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31 мая 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Илон Маск. Фото: соцсети

Дмитрий Рогозин оценил шутку американского предпринимателя Илона Маска про батут. Ранее Маску удалось успешно отправить астронавтов на МКС на космическом корабле Crew Dragon.

В 2014 году после введения санкций против отечественной космической отрасли глава Роскосмоса заявил, что США могут доставлять астронавтов на МКС при помощи батута. После успешного запуска Crew Dragon Маск заявил, что «батут работает».

Руководитель Роскосмоса признался, что ему понравился ответ Илона Маска. «Мне понравилась его шутка», - сказал Рогозин. Он поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна и попросил передать привет Илону Маску.