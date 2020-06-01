Бузова рассказала об инциденте, после которого наняла сразу трех телохранителей

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1 июня 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

певица Ольга Бузова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в рамках разговора с журналистами о случае, после которого приняла решение нанять сразу трех охранников, чтобы обезопасить себя.

Оказалось, что когда Ольга только начинала свою сольную карьеру, на нее напал мужчина. Согласно данным, которые артистка предоставила в ходе программы "Ты не поверишь!", инцидент произошел перед началом одного из концертов.

Знаменитость призналась, что получила травму – у нее оказалась разбита губа. С тех пор Ольга постоянно пользуется услугами трех личных охранников.