Бузова рассказала об инциденте, после которого наняла сразу трех телохранителей

Популярная российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала в рамках разговора с журналистами о случае, после которого приняла решение нанять сразу трех охранников, чтобы обезопасить себя.
Оказалось, что когда Ольга только начинала свою сольную карьеру, на нее напал мужчина. Согласно данным, которые артистка предоставила в ходе программы "Ты не поверишь!", инцидент произошел перед началом одного из концертов.
Знаменитость призналась, что получила травму – у нее оказалась разбита губа. С тех пор Ольга постоянно пользуется услугами трех личных охранников.